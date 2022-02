Leerkracht van Annuntiata Instituut in Veurne licht eigen school op voor 60.000 euro en krijgt 1 jaar cel

De vrouw van 59 heeft in naam van haar school zeker 36 mensen opgelicht. De vrouw woont in Diksmuide en geeft al jaren les in Veurne, maar het voorbije anderhalf jaar was ze in ziekteverlof. En tijdens dat ziekteverlof ging ze langs bij familie en vrienden om sponsorgeld op te halen voor een evenement op school. Zo kon ze in totaal 60.000 euro aftroggelen.