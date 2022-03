Leuvens bedrijf Materialise bezorgd om werknemers in Kiev: "Helft van onze 400 collega's is gevlucht"

"Onze mensen proberen in deze omstandigehden ook om door te blijven werken, maar we hebben hen gezegd dat dat nu niet moet. We willen dat ze zich eerst bekommeren om zichzelf en hun families", gaat Vancraen verder. "Vestigingen elders in de wereld, zoals in Maleisië en Colombia, nemen hun werk over. Zo kunnen we de continuïteit naar onze klanten verzekeren. We hadden de voorbije weken al plannen uitgewerkt voor een worst case scenario en dat is nu de realiteit geworden. In feite is de toestand zelfs nog erger dan dat", besluit Vancraen.