Limburgse fruitteler probeert verblijf Oekraïense werknemers te verlengen

Bij het fruitbedrijf van Cindy Ools in Nieuwerkerken werkt momenteel een Oekraïens koppel. Ze zijn sinds januari hier om fruit te sorteren. "Ze mogen maar drie maanden hier blijven, dus ze zouden tot 1 april mogen blijven. We hopen dat er een oplossing voor hen komt, want ze kunnen nergens naar toe, en het zou mooi zijn als we een verlenging kunnen krijgen. De mensen die hier werken, die komen dan ook nog eens van Donetsk waar het zeker gevaarlijk is." Donesk ligt in het oosten van Oekraïne.