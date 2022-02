Liveblog - Zware explosies in Oekraïense hoofdstad Kiev, Europese sancties moeten Rusland "maximaal" treffen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gisteravond laat de algemene mobilisatie afgekondigd. Dat betekent dat hij het leger in staat van oorlog brengt. Het nieuws komt van het Oekraïense persbureau Interfax. Het decreet is 90 dagen geldig en voorziet in het oproepen van alle dienstplichtigen en reservisten in heel het land. Eerder had het hoofd van de douane al gezegd dat mannen tussen 18 en 60 jaar het land niet mogen verlaten als gevolg van de geldende noodtoestand.

Zelenski vraagt steun van de Europese Unie voor de ontplooiing van een VN-vredesmissie in zijn land. "Help het leger met wapens en munitie, steun een VN-vredesmissie", schreef hij vannacht in een boodschap op Telegram. Hij herrhaalde ook zijn pleidooi voor de uitsluiting van Rusland van het betaalnetwerk van Swift en een embargo tegen Russische olie en gas.

De Oekraïense president had gisteren nog gezegd dat hij zich in de steek gelaten voelt door het Westen. "Wie is klaar om met ons te vechten? Ik zie niemand. Wie is klaar om Oekraïne de garantie van het NAVO-lidmaatschap te geven? Iedereen is bang."

Volgens Oekraïne hebben sinds de start van de invasie minstens 137 landgenoten het leven gelaten.