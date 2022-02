Twee minderjarige verdachten van de moord op David Polfliet gaan in beroep tegen "uithandengeving" 

Hoewel er nu beroep is aangetekend tegen de uithandengeving, is de strafrechtprocedure na de beslissing van de jeugdrechter gisteren wel al in gang gezet. Dat betekent dat de twee vandaag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket wil de twee aanhouden op verdenking van roofmoord. De onderzoeksrechter moet beslissen of ze al dan niet aangehouden worden, en of ze al dan niet naar de gevangenis moeten in afwachting van het verder onderzoek en eventueel proces. Tot nu toe zaten de jongeren in gesloten jeugdinstellingen.