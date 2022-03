Nieuw digitaal platform bundelt mooiste wandelroutes in Hasselt

Door de coronacrisis is wandelen populairder dan ooit, al is het overzicht aan mogelijke routes vaak ver zoek. “Daar maken we komaf mee”, zegt schepen van Sport Habib El Ouakili. “We hebben 35 mooie wandelroutes gedigitaliseerd en gebundeld op onze website. Het gebruik is heel gemakkelijk: je klikt een wandeling aan en ziet meteen de route en de duurtijd, maar ook parkeertips, info over toegankelijkheid en last but not least: de aanwezigheid van horeca.”