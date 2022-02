Nieuw ontdekte reuzenbacterie is groter dan een fruitvlieg en heeft een erg complexe structuur

Het grootste verschil tussen beide groepen is dat het DNA van prokaryoten vrij in de cel ronddrijft, terwijl het bij eukaryoten in de celkern zit, een organel dat door een membraan van de rest van de cel is afgescheiden. Eukaryotische cellen hebben ook nog andere organellen met verschillende functies en ze kunnen moleculen van één organel naar een ander overbrengen.

Lange tijd werd gedacht dat bacteriën 'zakjes met eiwitten' waren, zonder onderverdelingen, maar recent is gebleken dat ze ook organellen kunnen hebben met verschillende functies. Er was echter nog nooit een bacterie of archaebacterie gevonden die onmiskenbaar haar genetisch materiaal afscheidde van de rest van de cel, zoals dat bij de eukaryoten wel het geval is. Tot nu.

Nadat het team met verschillende microscopische en kleuringstechnieken met zekerheid vastgesteld had dat de lange dunne draden wel degelijk één cel waren, ging men die verder onderzoeken.

Daarbij bleek dat het DNA niet in de cel verspreid was, maar geconcentreerd was in door een membraan omgeven korreltjes, die de onderzoekers 'pepins' noemen (enkelvoud 'pepin'). Daarin bleken ook ribosomen te zitten, de 'fabriekjes' die in een cel een hoofdrol spelen bij het maken van de eiwitten.

Die afzondering van het DNA en de ribosomen lijkt op wat we vinden in eukariotische cellen en het is een nieuwe celstructuur die nog niet eerder gezien was bij de bacteriën.

Verder bleek nog dat Thiomargarita magnifica zoals de andere, eerder beschreven reuzenbacteriën polypoïde is - veel verschillende kopieën van het genoom bevat - en voor een bacterie een erg groot genoom heeft met veel genen.