Nieuwe start voor iconisch landhuis op de Grote Markt in Sint-Niklaas

Na acht jaar leegstand lonkt er een nieuwe toekomst voor Het Landhuis op de Sint-Niklase Grote Markt. Achter de gevel van Het Landhuis - de oudste op de Grote Markt van Sint-Niklaas, opgetrokken in 1637 en opgenomen als beschermd erfgoed op de werelderfgoedlijst - speelt zich een rijke geschiedenis af. Het Hoofdcollege van het Land van Waas en de Literaire Kring waren er ooit, en ook Het Rode Kruis en een slagerij.

Doorheen de lange geschiedenis van Het Landhuis werden er tal van rechtszaken uitgesproken, kregen gevangenen er onderdak en later ook de gendarmerie. Daarnaast heeft het pand ook een rijke horecageschiedenis, zo hebben onder meer een herberg, jeugdcafé en recenter ook een Chinees restaurant hier hun gasten verwelkomd.

In het gebouw met de opvallende rode gevel vind je vanaf nu een mix met 36 open workspaces, privékantoren, event- en meeting rooms. Er kan geluncht en gebruncht worden of je kan de toekomstplannen van de stad Sint-Niklaas ontdekken in het belevingscentrum.