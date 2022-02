Nostalgie naar een "groots verleden": hoe Poetin - en andere "sterke mannen" - de toekomst vorm willen geven 

Net als zijn Russische evenknie lijkt Xi heimwee te hebben naar het vroegere keizerrijk, met een moreel rechtlijnige heerser die zoals een goede vader beslist wat best is voor zijn onderdanen. Het eiland Taiwan, dat elke dag bewijst dat democratie wel degelijk wortel kan schieten in een Chinese maatschappij, is voor Xi als een verloren zoon, die willens of nillens terug naar huis zal worden geleid. Waar het Confucianisme onder Mao nog werd weggezet als een ouderwetse overtuiging, is Confucius de laatste jaren weer helemaal terug.

Noch in China, noch in Rusland is er plaats voor tegenstemmen of een onafhankelijke pers. Ook in hun onmiddelijke omgeving dulden de Russische en Chinese leiders geen enkele tegenspraak. Hun entourage lijkt louter te bestaan uit ja-knikkers.

(Lees verder onder de foto)