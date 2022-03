Oekraïense Iryna uit Huizingen voelt zich machteloos: "Het Westen doet niet genoeg"

De Oekraïense maakt zich grote zorgen over haar familie. "Mijn ouders, mijn zus en haar gezin, mijn tante, ... allemaal wonen ze er nog. Er vluchten is momenteel geen optie, heel het land is geïmmobiliseerd. Iedereen staat paraat om te vechten: het is geen vechtlust, maar een noodzaak; het gevoel dat we ons land moeten verdedigen."

Maar daar staan de Oekraïners volgens Iryna alleen in. "We krijgen maar weinig steun van het Westen. De ingevoerde sancties halen op korte termijn weinig uit." Iryna is ontgoocheld dat er geen hardere maatregelen zijn genomen. "Ik voel mij enorm machteloos. Ik kan niks doen, de Oekraïense gemeenschap organiseert wel betogingen om aandacht te trekken en steun te krijgen, maar meer kan ik niet doen. Ik ben heel verdrietig en boos, maar daar kom ik niet ver mee."