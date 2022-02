Vlaming Tom Murrath weet Kiev te ontvluchten in bus die spookrijdt: "Tanks steken de middenberm over"

Zelf heeft hij zo goed als niets bij, behalve een rugzak met voedsel. "Gisteren heb ik nog inkopen gedaan in Kiev, want ik weet niet hoelang we onderweg gaan zijn", legt hij uit. "We zijn nu even gestopt, maar hier is alles dicht. Alle winkels zijn gesloten. Ik schat dat we over 8 uur aan de grens gaan zijn. Het gaat wellicht een dag duren om over de grens te geraken."