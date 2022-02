Ouders uit Merendree bouwen huis voor zoon met beperking én 10 anderen: "Als we dood zijn, zijn we niets met ons geld"

Nelly en Paul maakten zich zorgen over de toekomst van hun zoon Frédéric. De man van 35 heeft het syndroom van Down en vindt moeilijk een permanente plek om te verblijven. De ouders willen zekerheid, ook als ze er zelf niet meer zijn. Ze besloten daarom een huis te financieren dat aangepast is om mensen met een beperking op te vangen. Frédéric krijgt er een nieuwe thuis, net als 10 andere mensen met zorgbehoeften. De ouders tellen anderhalf miljoen euro neer, uit eigen zak. Het komt op de domeinen van De Vierklaver, een vzw waar Frédéric nu al in dagopvang zit.