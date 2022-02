Russische leger valt Kiev aan, inwoners schuilen in metro: dit is de situatie op dag 2 van de oorlog in Oekraïne

Een dag nadat Rusland de aanval op Oekraïne heeft ingezet, richt het Russische leger zijn pijlen op dit moment op Kiev. In de hoofdstad zijn de afgelopen nacht zware explosies gehoord, waarna onder andere brand is uitgebroken in een appartementsgebouw. Daarnaast worden ook aanvallen verwacht in andere steden, vooral in het noorden van het land. Hier houden we een overzicht bij van de gevechten op het terrein.