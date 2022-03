Politie-actie tegen spoorlopen aan station van Kiewit: “Overtreders zijn vooral mannen onder de 25 jaar”

“Het aantal gevallen van spoorlopen is voor het derde jaar op rij licht gedaald”, vervolgt Frédéric Petit. “In 2021 werden 591 gevallen geteld tegenover 614 in 2020, een daling van 4 procent. Hoewel de cijfers dalen, blijven de gevolgen bijzonder ernstig. Vorig jaar vielen er 5 doden als gevolg van spoorlopen. In 2021 gebeurden er bovendien 46 ongevallen aan overwegen. Daarbij waren er 9 doden en 5 zwaargewonden te betreuren.”