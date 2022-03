Bedrijfsleider Roel Mazzucco uit Hasselt probeert familieleden van werknemers te evacueren aan Pools-Oekraïense grens

Roel Mazzucco zet in ons land een 50-tal Oekraïners in, onder meer in de bouw, in winkels en in de zorg. Een aantal van hen is momenteel nog hier, anderen zijn voor een korte vakantie teruggekeerd naar Oekraïne en van hen krijgt hij nu gruwelijke beelden en noodkreten door. Zij mogen ook niet terugkeren maar zijn opgeroepen voor militaire dienst.

Daarom hoopt Mazzucco morgen in de loop van de dag aan de grens aan te komen en hulp te bieden aan familieleden van zijn werknemers. Hij zal ze onder meer in Polen opvangen, er zijn al bedden gezet in het kantoor dat zijn bedrijf daar heeft. Maar hij wil eventueel de mensen ook meebrengen naar hier en hen in Limburg onderdak bieden.