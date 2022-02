Ruzie aan de kust om de garnaalkroket: “Het is een gerecht van de hele kust, niet enkel van Oostende!”

Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche voelt zich gepasseerd. “ Het is potsierlijk om dat in een achterkamertje te beslissen. Wij zijn de garnalengemeente bij uitstek. Onze paardenvissers zijn erkend door Unesco als werelderfgoed. Die garnalen worden ook verwerkt in kroketten. Maar ook de vissersboten in Zeebrugge en Nieuwpoort vangen die garnalen. Overal aan de kust kan je goede garnaalkroketten eten. Zelfs in Brussel worden er heerlijke garnaalkroketten verkocht.

Vanden Bussche vindt dat de Oostendse garnaalkroket een Vlaamse garnaalkroket moet worden. “Net zoals bijvoorbeeld stoverij of witloof met hesp is dat eigenlijk een Vlaams of Belgisch gerecht. Het gaat er over dat je de goede verse Noordzeegarnaal gebruikt, dat is de basis van alles. Het is de kaviaar van de Noordzee”, besluit hij.