"De pot op": laatste woorden van grenswachters van Oekraïens eilandje dat wordt aangevallen, worden hen fataal

Op een geluidsfragement dat is vrijgegeven is te horen hoe Russische soldaten vanop een oorlogsschip de grenswachters van het eiland benaderen. "Leg onmiddellijk jullie wapens neer en geef jullie over, om bloedvergieten en onschuldige slachtoffers te vermijden", klinkt het door de radio. "Zoniet, zullen we het vuur openen."

Aan de andere kant van de radio wordt heel kort overlegd. "Dit is het einde", zegt iemand. "Zal ik zeggen dat ze oprotten?" De volumeknop wordt opengedraaid en het antwoord van de Oekraïnse grensbewakers klinkt stellig: "Russisch oorlogschip, go fuck yourself."