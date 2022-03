Socialistische organisaties voeren in Lommel actie tegen het opdoeken van  bankautomaten

Alsmaar meer bankkantoren verdwijnen, waardoor de klanten grotere afstanden moeten afleggen als ze een beroep willen of moeten doen op fysieke dienstverlening. In Lommel kwamen de actievoerders samen in deelgemeente Kerkhoven. "Kerkhoven is één van de vele plaatsen in Vlaanderen zonder bankautomaat, waar mensen kilometers moeten rijden om een bankautomaat te vinden. En dat is een trend die we de laatste jaren in Vlaanderen steeds sneller zien gaan, en dat moet worden teruggedraaid," zegt Kris Verduyckt, federaal parlementslid voor Vooruit. In Limburg alleen gaat het volgens Vooruit om een vermindering van 501 naar 321 bankautomaten in vijf jaar tijd. Kris Verduyckt wijst er ook op dat lang niet iedereen bankiert via internet.