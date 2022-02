Spilindex weer overschreden door inflatie: uitkeringen, pensioenen en lonen overheidspersoneel stijgen met 2 procent

Het is al voor de derde keer in 7 maanden tijd dat de spilindex wordt overschreden. De vorige keer was amper 2 maanden geleden. Het is van 1982 geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond.

De reden is de aanhoudende hoge inflatie, vooral door de hoge energieprijzen. De inflatie bedraagt deze maand maar liefst 8,04 procent. Dat is het hoogste peil sinds 1983. Concreet betekent dat dat het leven nu 8,04 procent duurder is dan een jaar geleden.

Om de koopkracht enigszins te behouden, worden de pensioenen, uitkeringen en weddes van het overheidspersoneel dus geïndexeerd.