Spitsstrook op E314 van Leuven naar Aarschot is met wat vertraging toch open gegaan

Vanavond zou de spitsstrook op de E314 van Leuven naar Aarschot rond 15u30 open gaan maar softwareproblemen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staken daar nog even een stokje voor. Sinds 16uur is de strook dan toch in gebruik genomen. Vanaf nu beschikt het verkeer van Leuven naar Aarschot op elke werkdag tijdens de avondspits over drie i.p.v. twee rijstroken richting Limburg.

Om de spitsstrook veilig te openen, moet het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen een perfect zicht hebben op de verkeersstroom op de E314. Daarvoor maakt het gebruik van camera’s en van magnetische tellussen in het wegdek. “Er was echter een probleem met de manier waarop de verkeersgegevens in Antwerpen binnen kwamen,” zegt Anton De Coster van AWV, “daarom konden we de strook eerst niet openstellen.” Intussen is er een oplossing uit de bus gekomen en kan je dus wél over spitsstrook rijden.