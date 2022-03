Station Boechout toneel van actie tegen spoorlopen van politie en  Infrabel

De actie van vrijdag is vooral gericht op jongeren. "Zij reizen vaak met de trein, naar school en in hun vrije tijd, en zijn zich vaak minder bewust van de gevaren van spoorlopen", zegt An Berger van de federale politie. "Het doel van de actie is tweeledig: we willen mensen sensibiliseren en hebben de actie daarom vooraf aangekondigd, maar als we vaststellingen doen, schrijven we ook effectief boetes uit."

Het is de tweede keer dat er een nationale actiedag tegen spoorlopen wordt georganiseerd. "Vorig jaar, net voor de herfstvakantie, hebben we 64 processen-verbaal moeten opstellen terwijl de actie ook toen vooraf was aangekondigd", zegt Berger. "De boetes kunnen oplopen tot duizenden euro's en als je met je wagen door het rode licht bij een overweg rijdt, kan je ook je rijbewijs verliezen."