Tongeren maakt replica van stenen altaar dat bewijst dat het al in de Romeinse tijd een echte stad was

Dat Tongeren een Romeinse stad is, stond natuurlijk al als een paal boven water. Maar over de exacte status van Tongeren in de Romeinse tijd bleef er nog lange tijd onduidelijk. Tot in 1990, want toen werd in de Rode Kruislaan in Tongeren een bijna perfect bewaard Romeins altaar met een opschrift gevonden. Het altaar was opgedragen aan Jupiter én aan de beschermgeest van de stad, vermeld als het municipium van de Tungri.

De stad liet een replica van het altaar maken in Franse kalksteen en die heeft nu een mooi plekje gekregen op de toeristische dienst van Tongeren. "Op deze manier verwelkomen wij de talrijke bezoekers aan het municipium Tungrorum", glundert schepen van Toerisme An Christiaens. "Het wordt een soort welkomststeen."