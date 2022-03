Ouders protesteren in Knokke-Heist, angst voor toekomst van scholen

Heel wat ouders, kinderen en leerkrachten vinden dat het toch allemaal wat te snel gaat. Stéphanie De Clerck is een van de ouders die mee protesteert: “Zo’n overname gaat gepaard met enorm veel veranderingen. En over die impact is niet nagedacht. Scholen worden afgebroken of verhuisd, kinderen komen in grotere schoolgroepen terecht. We zijn bezorgd, het menselijk aspect wordt uit het oog verloren. We willen gehoord worden voor de onderhandelingen starten, want dat gebeurt momenteel niet”. Bij de gemeente klinkt het dat een overname of verkoop nog erg voorbarig is.