Twee vrouwen willen getuigen over poging tot ontvoering in jaren 90, na oproep moeder van vermiste Nathalie Geijsbregts

Anita Pintjens, de moeder van de vermiste Nathalie Geijsbregts, gaat ervan uit dat er in de periode dat haar dochter Nathalie verdween nog andere meisjes benaderd zijn. En daarom doet ze een oproep: "Ik zou willen dat mensen die in de jaren 90 iets gelijkaardigs hebben meegemaakt als mijn dochter, dat bekend zouden maken. Mensen die toen in de ruime regio rond Bertem benaderd zijn door iemand of die slachtoffer waren van poging tot ontvoering, zouden dat moeten melden. Want blijkbaar zijn er getuigen die tot nu toe gezwegen hebben en het is belangrijk dat we elk detail kennen."