Rusland wordt uitgesloten van deelname Songfestival, meldt organisator EBU 

Zweden had gisteren al gereageerd dat de EBU haar standpunt moest herzien. “Ik ben het eens met de basisidee dat het Songfestival een niet-politiek evenement is" zei Hanna Stjärne, hoofd van de omroep STV. "Maar de situatie in Europa is uitermate ernstig na de Russische invasie in Oekraïne. Dit gaat over alle grenzen heen. We hebben de EBU gevraagd van koers te veranderen .”