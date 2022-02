Vluchtelingenstroom uit Oekraïne: wat doen buurlanden en gaat ook ons land Oekraïense vluchtelingen opvangen?

Ook ons land zou binnenkort Oekraïners moeten kunnen opvangen, zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi, al moeten er daarvoor op Europees niveau nog afspraken gemaakt moeten worden. “Als er mensen zijn uit Oekraïne die naar België komen en nood hebben aan opvang en bescherming, dan zou ik niet weten wanneer we hen niet zouden opvangen”, aldus Mahdi in "De Ochtend" op Radio 1. "We moeten op dit moment solidair zijn met iedereen die in Oekraïne zit. Alleen moet je dat wel op een Europees niveau zien te coördineren."

Volgens Mahdi is de chaos in Oekraïne al groot genoeg. "We moeten ervoor zorgen dat eens iemand vlucht uit Oekraïne en op zoek gaat naar bescherming,daar geen chaos meer treft." De staatssecretaris kijkt dan naar het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex en het Europees Asielagentschap om ervoor te zorgen dat alles op een juiste manier verloopt.

Op dit moment heb je wel een aantal Oekraïners die wellicht al op het Belgisch grondgebied zaten die asiel aanvragen. Je merkt dat ook in de cijfers van de laatste dagen. Je hebt nog geen Oekraïners die vanuit Oekraïne vertrokken zijn en hier toekomen. Maar in principe komen die toe aan het klein kasteeltje in Brussel en vragen die dan ook bescherming aan en moet je vooral bescherming zien te geven.