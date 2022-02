"They will become members": oud-secretaris-generaal van NAVO over befaamde zinnetje dat Vladimir Poetin de kast op jaagt

Jaap de Hoop Scheffer staat aan het hoofd van de NAVO van 2004 tot 2009 en is er dus bij wanneer de belofte wordt uitgesproken dat Oekraïne ooit lid zal worden van het bondgenootschap. Die belofte in 2008 zet kwaad bloed bij de Russische president Poetin en wordt aangegrepen als de reden om schiereiland de Krim (in het zuiden van Oekraïne) te annexeren in 2014 en acht jaar later een oorlog in Oekraïne te ontketenen.