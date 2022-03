Vrederechter Gilbert Putteman uit Vilvoorde gaat met pensioen: "Mensen moeten meer met mekaar praten"

Die 16 jaar als vrederechter heeft heel wat anekdotes opgeleverd, hij schreef daar ook een boek over. "Een opvallende zaak was die van het massagesalon, eigenlijk een verdoken bordeel, dat in een appartementsgebouw was geopend. Er was geen inkomhal met als gevolg dat klanten van het massagesalon vaak op de verkeerde bel drukten en terechtkwamen bij de andere bewoners, zoals bij Jeanne en Jules die net naar hun lievelingsprogramma aan het kijken waren. Uiteindelijk heb ik ervoor gezorgd dat het massagesalon dicht moest. Ik heb daardoor ook wel wat Vilvoordse mannen laten zitten met hun 'rugproblemen’ (lacht).”