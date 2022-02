Van Antwerp Symphony Orchestra tot Europa League: halve wereld kleurt blauw-geel uit steun voor Oekraïne

Over heel Europa werden gisteravond al een heleboel belangrijke gebouwen verlicht in de Oekraïense kleuren. De Brandenburger Tor in Berlijn, het Colosseum in Rome, het stadhuis van Sarajevo (waar bijna 30 jaar geleden ook oorlog losbarstte, zie foto hier boven) en in eigen land het stadhuis van Brussel of het Jubelpark in Brussel.

Bekijk hier een overzicht: