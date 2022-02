Wie is Valeri Gergiev, de Russische topdirigent die steeds meer "gecanceld" wordt door vriendschap met Poetin?

Valeri Gergiev is 68 en afkomstig uit Noord-Ossetië in de Kaukasus. Hij is wereldwijd een van de bekendste dirigenten, met als thuisbasis het Mariinskitheater in Sint-Petersburg. Hij dirigeerde opera's in de Beierse Staatsopera in München, in San Francisco en ook tien jaar lang in de Metropolitan Opera in New York. Hij had ook jarenlang de leiding over het London Symphony Orchestra. Sind 2015 is hij de dirigent van het Filharmonisch Orkest van München. Eind vorig jaar was hij nog te gast voor twee concerten in Bozar met het Mariinski-orkest.