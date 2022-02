Zo zag Gent er in de jaren 50 uit vanuit de lucht: vergeten luchtfoto’s nu online te raadplegen

De foto's van Gent bleven lange tijd ongebruikt in de archieven liggen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Maar daar is nu verandering in gekomen. Een vrijwilliger scande 2.104 luchtfotonegatieven die genomen werden tussen 1954 en 1961. De Stad Gent puzzelde al die unieke luchtfoto's samen tot één grote kaart en zorgt er nu voor dat iedereen die kaart ook online kan raadplegen.