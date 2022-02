Aantal leegstaande winkelpanden in Limburg daalt heel lichtjes: "Belangrijke knik, maar te vroeg voor hoerastemming"

De voorbije jaren bleef het aantal leegstaande winkelpanden in Limburg toenemen, van 6,5 procent in 2008 naar uiteindelijk 13,3 procent in 2021. En nu is er voor het eerst een kleine daling met 0,3 procent. En dat ondanks de lange en zware coronacrisis. "Als je ziet van waar we komen, is dit een hoopgevend signaal", vindt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. "Maar dat neemt niet weg dat Limburg nog altijd de hoogste leegstandcijfers van Vlaanderen heeft."