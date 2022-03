Actie in Moorsele tegen afbouw dienstverlening bij banken: "Geen enkel loket meer voor 7.000 inwoners"

De cijfers liegen er niet om. In onze provincie daalde het aantal bankkantoren van 1.065 in 2015 naar 637 in 2020. "Een daling met 40 procent", zegt Melissa Depraetere, fractieleider van Vooruit. "In Moorsele is wel nog een bankkantoor met een geldautomaat, maar er is geen loketbediening meer. En dat voor 7.000 mensen. Wie een afspraak wil, moet naar Wevelgem of Gullegem, 4 tot 5 kilometer ver. Dat is voor heel wat mensen problematisch. Bovendien zijn veel senioren nog niet mee met de digitalisering en ondervinden ze moeite met thuisbankieren."