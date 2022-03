Fietsersbond fietst langs gevaarlijkste plekken in Runkelen en Duras: "We willen acties zien na dodelijk ongeval"  

Met de tocht wil de Fietsersbond aandacht vragen voor een veiligere fietsomgeving in Sint-Truiden, ook in de omgeving van Runkelen en Duras. "We hadden in een van onze nieuwsbrieven al gewaarschuwd voor doden", vertelt Willy Coninckx van het buurtcomité in Runkelen. "En jammer genoeg is hier een week later een wandelaar verongelukt."