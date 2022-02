Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust start met strandophoging aan de kust in drie badplaatsen

“We voegen zand toe aan het strand”, zegt projectingenieur van MDK, Elias Van Quickelborne. “We hebben vastgesteld dat de strandbuffer van Oostende een pak verminderd is, en dat komt onder meer door de stormen van afgelopen week.”

Daardoor komen de golven van de zee bij hoog- en springtij tot tegen de dijk. Die zandbuffer is dus belangrijk om de dijk te beschermen, maar ook om te vermijden dat bij storm het water over de dijk zou slaan. Dat water komt dan terecht in de binnenstad die lager ligt dan de dijk.

“Het gaat om een gepland onderhoud dat we om de vijf jaar moeten herhalen”, vult Van Quickelborne aan. Het proces bestaat erin dat een schip - een zogenoemde sleephopperzuiger - op een zandbank in zee zoals een stofzuiger zand opzuigt. Terug in de haven wordt een lange persleiding aangekoppeld. Daarmee wordt het zand op het strand gespoten, waar bulldozers het zand verder verdelen."