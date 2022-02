Andy haalt gevluchte Oekraïners op aan de grens met Polen en wil hen thuis in Zelzate onderdak bieden

"Ik ben momenteel in Bottrop, bij Essen in Duitsland, en ik ben net even de benen aan het strekken en een kop koffie aan het drinken", vertelt Andy De Schipper. Vanmorgen vroeg vertrok hij uit Zelzate, richting de Pools-Oekraïense grens. "Vanuit Oekraïne is er een ware exodus op gang gekomen, die mensen daar hebben een gigantisch probleem. En dus dachten mijn vrouw -die overigens Russische is -en ik : "Wat kunnen we doen om die mensen te helpen?"

Andy heeft water en brood bij voor gevluchte Oekraïners. "Die mensen zijn al dagen onderweg, en hebben uren moeten staan aanschuiven aan de grens. Met wat voedsel kan ik hen al een beetje opvangen. Maar even goed wil ik mensen meenemen naar ons land en hen bij ons thuis tijdelijk onderdak aanbieden."