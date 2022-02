Apotheek in Kessel-Lo merkt stijgende vraag naar jodiumtabletten: "Mensen hebben schrik door oorlog in Oekraïne"

Door de oorlog in Oekraïne gaan meer Belgen gratis jodiumpillen halen bij apothekers. Jodiumtabletten worden aangeraden bij nucleair gevaar. Ook Diane Reymen, apothekeres in Kessel-Lo bij Leuven merkt dat de vraag stijgt: "We zijn nu vooral bezig met het afleveren van jodiumtabletten, sinds gisteren is de vraag duidelijk op gang gekomen".