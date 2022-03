Balenberg in Tremelo omgetoverd tot filmdecor: "Een mooie kans om onze gemeente in de kijker te zetten"

Een filmploeg met bekende Vlaamse acteurs ontvangen? Daar moest de gemeente van Tremelo niet lang over nadenken. "Het was voor ons een uitgelezen kans om onze gemeente op een andere manier voor te stellen aan de mensen. Die kans moesten we grijpen", vertelt burgemeester Bert De Wit. En daarom heeft de gemeente 15.000 euro over voor een samenwerking met de producenten van de film. Ook de brandweer en het lokale politiekorps van Tremelo kruipen even in de acteurrol, want ergens in de verhaallijn komt een nachtelijke brand aan bod die geblust moet worden.