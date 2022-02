"Illusions perdues" grote winnaar van Franse filmprijzen Césars, ook korte documentaire "Maalbeek" bekroond

Valérie Lemercier ("Aline") won de César voor beste actrice. De Brusselse actrice Virginie Efira die ook in deze categorie genomineerd was voor haar rol in "Benedetta, de film over Benedetta Carlina, een non die in de 17e eeuw een relatie begint met een vrouw, haalde het dus niet.



Benoît Magimel ("De son vivant") kreeg de César voor beste acteur.