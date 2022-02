Europakenner Geert Mak: "Kunnen niet solidair zijn met Oekraïne zonder offers te brengen, gaan zelf pijn moeten lijden"

"We hebben in Europa jarenlang geweigerd de geopolitieke gevolgen van al die leuke economische deals, met name wat energie en gas betreft, onder ogen te zien", is de harde analyse van Mak.

"Wij worden nu ook keihard met deze realiteit geconfronteerd, het is weer een wereld geworden van hard power. Ik denk dat we als de wiedeweerga (meteen, red.) onze politiek moeten gaan veranderen. We moeten de sluizen van onze mogelijkheden opengooien, die zijn veel groter dan wat nu gebeurt, maar tegelijk moeten we ook beseffen dat ook wij pijn zullen moeten gaan lijden. Dat is niet leuk, maar we kunnen niet solidair met Oekraïne zijn zonder ook offers te brengen. De Europese eenheid is geen droom meer, het is een kwestie van overleven."