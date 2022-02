Nucleair onderzoekscentrum SCK in Mol verhoogt productie radio-isotoop in de strijd tegen prostaatkanker

De isotoop zal in de toekomst ook ingezet worden om andere kankers te bestrijden. Verwacht wordt dat de nood aan lutetium-177 exponentieel zal toenemen: van 16.000 patiënten in 2020 tot 138.000 patiënten in 2026. Het SCK start in het najaar met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit om nog meer Lutetium-177 te produceren. Dat moet in 2024 klaar zijn, en er komen dan 10 tot 15 werknemers bij. Nu werken in het SCK zo'n 20 tot 30 werknemers rond dit soort technieken. Het geld voor het nieuwe gebouw komt van Europa en van het SCK zelf.