Van jeugdvriend over cellist tot oud-KGB’er: deze mensen behoren tot de beruchte "inner circle" van president Poetin

Poetin en Dmitri Medvedev zijn al decennialang een goed werkende tandem. Ze ontmoetten elkaar begin jaren negentig in Sint-Petersburg, waar ze allebei voor toenmalig burgemeester Anatoly Sobchack werkten. In 1999 nam Poetin Medvedev onder zijn vleugels. Wat volgde was een professioneel parcours in stijgende lijn: hij ging van adjunct-directeur van de presidentiële staf naar hoofd van bestuur van het Kremlin naar presidentiële stafchef. Ook in staatsbedrijf Gazprom dook hij door de jaren heen in meerdere functies op.

In 2005 werd hij vicepremier, in 2008 sprong hij haasje-over met Poetin en werd hij de nieuwe president van Rusland. Een uitgekiend plan: Poetin had zijn limiet aan opeenvolgende ambtstermijnen bereikt en moest noodgedwongen de fakkel doorgeven. Medvedev nam van 2008 tot 2012 de honneurs waar, in 2012 kwam Poetin weer aan de macht. Medvedev werd premier van dienst.

Verregaande hervormingen van de Russische machtsstructuren in 2020 deden Medvedev afstappen – opnieuw een goed overwogen herschikking in samenspraak met de president. Hij werd, en is vandaag nog steeds, vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad.

Niet alleen steunt Medvedev consequent Poetins beleid, hij begon tijdens zijn presidentschap ook een oorlog tegen Georgië. Een deel van het Georgische grondgebied werd bezet door Russische troepen, twee regio’s werden kort daarna onafhankelijk verklaard.