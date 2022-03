KU Leuven organiseert Kinderuniversiteit in Genk: “Later wetenschapper worden om veel centjes te verdienen”

In EnergyVille in Genk hebben 160 jonge ontdekkers tussen 8 en 13 jaar vandaag colleges gevolgd aan de Kinderuniversiteit van KU Leuven. De kinderen kregen les van echte professoren in een groot auditorium. Achteraf volgden allerlei uitdagende workshops over wetenschap. Karim uit het vierde leerjaar heeft de smaak te pakken: “Ik wil later wetenschapper worden, handige dingen uitvinden en veel centjes verdienen.”