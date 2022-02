Liveblog: Zware gevechten en explosies gemeld in en rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev

China, een van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, onthield zich gisteren bij de stemming over de resolutie tegen de Russische inval in Oekraïne. Ze stemden dus niet voor de resolutie, maar stelden ook geen veto. Nochtans is China doorgaans een medestander van Rusland.

"China is diep bezorgd over de meest recente ontwikkelingen in Oekraïne. We zijn op een punt aangekomen dat we niet graag zien", zei de Chinese VN-ambassadeur Zhang Jun. "We zijn van mening dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van alle staten gerespecteerd moeten worden en dat de doelstellingen en beginselen van het VN-Handvest moeten worden gehandhaafd."

China heeft zich volgens de ambassadeur onthouden bij de stemming omdat er alles aan gedaan moet worden om een diplomatieke oplossing te vinden. Een antwoord van de VN-Veiligheidsraad "moet met de grootste omzichtigheid geformuleerd worden, in plaats van olie op het vuur te gooien."

Eerder van de week hoedde China zich ervoor om de Russische inval in Oekraïne en president Vladimir Poetin openlijk te steunen. Tegelijk vindt Peking dat de Russische bezorgdheden over Oekraïne ernstig genomen moeten worden. "Alle partijen moeten zich blijven engageren voor een dialoog en een oplossing zoeken op een vreedzame manier, op basis van gelijkheid en wederzijds respect", luidde het.