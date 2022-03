Maandag start afbraak van resterende dakpanelen van kerktoren in Asse

Monumentenwacht heeft groen licht gegeven voor de afbraak van de resterende dakpanelen van de beschadigde kerktoren in Asse. Er zal ook een waterdicht platform gezet worden aan de basis van de kerktoren. De kerktoren is zwaar getroffen door de storm Eunice die vorige week over ons land raasde. De wind was toen zo hevig dat even gevreesd werd voor het omvallen van de kerktoren. Dat gebeurde gelukkig niet, wel kwamen er brokstukken en dakpanelen los.