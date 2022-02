Eerste spadesteek van nieuw casino  in Middelkerke: bolvormig gebouw met hotel, winkels, restaurants en evenementenhal

Onder een stralende lentezon hebben burgemeester Jean-Marie Dedecker en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke. Dat bouwwerk beheerst de lokale politiek al meer dan 8 jaar. “Ik ben vandaag fier en tegelijk dankbaar”, steekt Dedecker van wal. Op het Epernayplein waar het casino wordt gebouwd, gaapt een diepe bouwput. “De aannemer is bezig met de beschoeiing van het ganse stuk. Normaal gebeurt dit met damplanken maar om overlast te beperken gebeurt dit met een betonnen zeewering. Binnen een maand zal die klaar zijn en dan graven we de put verder uit tot op een diepte van 8 meter.” De werken moeten ook snel gaan. “Middelkerke heeft geen industrie. We leven van het toerisme en daarom is snelheid van het grootste belang.” In tegenstelling tot anders wil Dedecker ook verder werken tijdens de vakantieperiodes. “Alleen tijdens de zomervakantie zullen de werkzaamheden even stilliggen.” Als alles verloopt zoals gepland opent het casino met kerstmis in 2023.