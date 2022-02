Russische aanvallen in en rond Oekraïense hoofdstad Kiev op dag 3 van de oorlog, hevig verzet door de Oekraïners

Er zijn de voorbije nacht opnieuw een aantal explosies gehoord in de hoofdstad Kiev, onder meer door journalisten van CNN, The New York Times en lokale media. Ten zuiden, oosten en westen van de stad zou er zwaar gevochten worden. Ook in de buurt van het centrum van de hoofdstad, in de omgeving van de dierentuin, zouden er vuurgevechten geweest zijn.



En er zouden ook explosies gehoord zijn niet ver van het presidentieel paleis. Ook gisteravond werd in de buurt van de hoofdstad nog fel gevochten. Er was sprake van artillerievuur en raketinslagen.