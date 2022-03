Vrouw in Koekelare vlucht gewond weg nadat ze tegen twee geparkeerde auto's rijdt

Het ongeval gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De dame reed met een kleine wagen tegen een geparkeerde auto. Die werd tegen een andere geparkeerde auto geduwd. De eerste wagen was door de klap volledig vernield. Ter plaatse lagen veel brokstukken, maar de wagen die de auto's had aangereden, was verdwenen. "Onze ploegen kwamen ter plaatse voor het onderzoek en gingen op zoek naar de aanrijder", zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. "Aan de hand van de brokstukken konden we een spoor volgen. Zo vonden we de zwaar beschadigde auto waarmee de geparkeerde auto's werden aangereden."