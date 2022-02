Onze verslaggever in Oekraïne voelt spanning stijgen: "Ze dachten dat ik Russische spion was, politie moest tussenkomen"

Op dit moment richt de Russische aanval zich vooral op hoofdstad Kiev, maar ook elders in het land stijgt de spanning. Hier en daar bouwen gewapende Oekraïense vrijwilligers checkpoints om auto's te controleren op Russische saboteurs.

"De zenuwen staan hier erg gespannen. Dat hebben we zelf vanmorgen nog gevoeld, toen we hier in een klein dorpje met mensen over de situatie wilden spreken. Ik sprak hen aan in het Russisch en al snel raakten de gemoederen heel erg verhit. Ze dachten dat ik misschien een Russische saboteur of spion zou zijn. De politie moest erbij komen om de gemoederen te bedaren."

"Het klinkt misschien wat overdreven, maar ik begrijp ook wel de angst van die mensen. Er zijn ook al berichten binnengekomen van Russische soldaten die zich voordoen als buitenlandse journalisten."