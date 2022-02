Wie is Volodimir Zelenski, ex-acteur en nu president van Oekraïne die zijn bestookte hoofdstad niet wil verlaten? 

Zelenski - van opleiding jurist - had geen politieke ervaring toen hij midden 2019 verkozen werd tot president van Oekraïne. Meer nog: hij had zelfs geen duidelijk politiek programma. Maar ondanks - of misschien eerder dankzij - zijn gebrek aan politieke ervaring won Zelenski de verkiezingen overtuigend.

Zelenski had zich opgeworpen als de buitenstaander die niet gecorrumpeerd is door de Oekraïense politiek en niets te maken heeft met oligarchen. Het kon veel Oekraïners overtuigen die ontgoocheld waren over de toestand van hun land vijf jaar na de pro-Europese Maidan-revolutie, de oorlog in het oosten en de corruptie in de politiek.

Maar corruptie is nog steeds een groot probleem in Oekraïne. En toen de naam van de president vorig najaar werd genoemd in de Pandora Papers, een internationaal onderzoek rond belastingontwijking, kreeg zijn reputatie verder een deuk.